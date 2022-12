Leif fortsætter som gruppeformand: Absolut den post jeg har holdt mest af

Historisk tid

Han er ikke i tvivl om, at det politisk set er en historisk periode, der nu er taget hul på, med en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

- Når jeg bliver en gammel mand hjemme i Grenaa, så vil jeg helt sikkert tænke tilbage på den her tid som en historisk tid, jeg var en del af.

En af gruppeformandens fornemste opgaver, bliver at få samarbejdet med de to andre regeringspartiers gruppeformænd (Thomas Danielsen (V) og Henrik Frandsen (M)) til at glide. Leif Lahn Jensen mener, at den del allerede ser fornuftig ud.

- Vi skal til at samarbejde med Moderaterne og Venstre. Jeg har allerede et tæt og fortroligt samarbejde med gruppeformændene i Moderaterne og Venstre, siger han.

Ikke for at lyde højrøvet

Han mener ikke, at hans samarbejde med gruppeformændene i den rødere del af Folketinget kommer til at lide under, at regeringen nu ser ud, som den gør.

- Jeg tror ikke, at samarbejdet med dem bliver sværere. Vi har allerede et tæt samarbejde, og det vil jeg blive ved med at dyrke, siger han.

Hvad bliver sværest som gruppeformand i det nye politiske landskab?

- Det er et godt spørgsmål. Nu har jeg en stor gruppe på 50 mennesker. Når man har så stor en gruppe, så er det vigtigt at alle føler, at de arbejder godt og at arbejdet er spændende. At sørge for at de får indflydelse og gruppen fungerer. Det er sværere, når man er mange end når der er få.