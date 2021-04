Lang kø til prisvindende ishus: - Vi er lidt presset

- Vi er alle hele oppe at køre og stolte. Personalet er helt peppet op. Det er et kæmpe cadeau og et skulderklap, når man har været her i 30 år. Det er rørende, siger indehaver Hanne Buhl Andersen.



Politiet holder øje

Ishuset har lavet en række tiltag for at begrænse smitte med corona, blandt andet må der kun være 10 kunder i butikken ad gangen, og de har to vinduer på hver side af huset, hvorfra man også kan købe is.

Udenfor har de sat et hegn op, og på skraldestande opfordrer de folk til at holde afstand.

Hos Østjyllands Politi har de ikke fået meldinger om for store forsamlinger ved ishuset, men de har planer om at lægge vejen forbi.

Vagtchef Jens Henrik Jensen siger, at der generelt er mange mennesker på gaden i Aarhus, Randers og Grenå lørdag, men indtil videre er ingen steder blevet lukket ned.

- Indtil videre har det været meget stille og roligt, udtaler vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vaffelbageriet har haft travlt, siden de vandt konkurrencen, men ifølge indehaveren er de vandt til nogle vilde dage.