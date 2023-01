Lærke gav seksårig unik oplevelse

De gør det bare, når de ser en Tesla. For Abdalrahman er helt vild med bilmærket.



- Han holder øje alle steder, vi går, og bilmærket har altid været en del af vores samtaler, siger hjælperen.



Christian meldte sig

Udover flere kommentarer, hvor borgere tilbød en køretur eller taggede venner med en Tesla, modtog hun også otte beskeder.

Den første som skrev til Lærke, var Christian Schumacher Richardy, som ejer den hvide Tesla.

Han blev tagget i opslaget af flere venner.

- Jeg synes, det er fedt, at hun rækker ud. Hendes arbejdsgiver skulle give hende et klap på skulderen, for det er hende, som har fået det til at ske, siger Christian, som også bor i Grenaa.