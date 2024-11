Kvinder anholdt på bordel ved restaurant

Tirsdag eftermiddag blev to kvinder anholdt på en adresse i Ørsted på det nordlige Djursland, hvor der – ifølge en annonce på internettet – blev udført seksuelle ydelser i nogle lokaler i nærheden af en restaurant.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Ingen af de to kvinder - begge udenlandske - havde tilladelse til hverken at opholde sig eller udføre arbejde i Danmark. Derfor blev de begge sigtet og anholdt, oplyser politiet.

Kvinderne er henholdsvis 33 og 48 år gamle.

De to kvinders sager skal nu forelægges Udlændingestyrelsen, som skal vurdere, om de skal udvises af Danmark. Derudover skal Center mod Menneskehandel også vurdere, om kvinderne kan have været udsat for menneskehandel.

45-årig anholdt i Randers

Anholdelserne af de to kvinder var et led i en større bordelkontrol under Østjyllands Politis Udlændingesektion.

Samme dag var betjente også forbi en adresse i Randers C, hvor der blev drevet bordel. Her blev en 45-årig udenlandsk kvinde ligeledes anholdt og sigtet for ulovligt ophold i landet.

Ligesom med de to andre kvinder vil den 45-årige kvindes sag nu blive forelagt relevante myndigheder.