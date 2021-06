Kvinde død i husbrand - brandårsag fortsat ukendt

En 64-årig kvinde har mistet livet i forbindelse med en brand i et hus på Storegade i Ørsted.

Det oplyser Østjyllands Politi til Århus Stiftstidende.

- Vi har fundet en person inde i huset, som vi formoder, er husets beboer, som er en 64-årig kvinde.

- Der er en masse tekniske undersøgelser, vi skal have lavet for at sikre hendes endelige identitet, siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager til avisen.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er startet, men Janni Lundager oplyser til Ritzau, at man er ved at fastslå årsagen.