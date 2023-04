Kvægavler smidt på porten - Jeg er taget som gidsel

Tirsdag dumpede der et noget overraskende brev ind i Torben Jensens indbakke. Hans 80 styks kødkvæg skal finde nye græsgange, for den forpagtnings- og græsningsaftale, han har haft i mange år, er blevet annulleret med øjeblikkelig virkning. Kvæget græsser på arealer ved Hevring Skydeterræn på Djursland, og jorden er ejet af forsvaret. Men det skal altså være slut nu, for forsvarsministeren er bekymret for PFAS i området. Sagen er bare den, at der slet ikke er fundet PFAS på arealet. Forsvaret har ikke benyttet grunden siden 1937, og lige siden har arealerne kun været brugt til græssende kreaturer. - Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Man går næsten i chok og tænker, hvad i al verden er det, der sker, siger Torben Jensen til TV2 Østjylland og tilføjer: - Vores familie har haft dyr her siden 1937.



Torben Jensen aner ikke, hvor han kan flytte sit kvæg hen. Foto: TV2 Østjylland

Frygt for PFAS Forsvarsministeriet har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at annullere aftaler med alle 19 landmænd, der rundt omkring i landet forpagter deres jord.

Det skete, efter at Fødevarestyrelsen har oplyst, at man som udlejer af arealer til græsning er ansvarlig, hvis der er PFAS i området. - Jeg synes, det her er så vanvittig en beslutning. Og uden juridisk grundlag - i hvert fald hvis man ikke laver juraen om, siger Torben Jensen.

Torben Jensen har klaget over annulleringen af aftalen. Foto: TV2 Østjylland

Der er nemlig ikke fundet PFAS på de arealer, Torben Jensen forpagter. Der er heller ikke blevet testet for det, fortæller Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i en skriftlig kommentar: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke lavet forureningsundersøgelser, hvor der er målt for PFAS på Hevring Skydeterræn. Ejendomsstyrelsen er ikke vidende om, at der er - eller har været - en brandøvelsesplads på Hevring Skydeterræn.

Der har gået kreaturer på arealerne siden 1937. Foto: TV2 Østjylland

Accepterer ikke opsigelse Derfor vil Torben Jensen heller ikke acceptere, at hans kvæg skal finde andre græsgange i stedet for de 60 hektarer, han indtil nu har forpagtet af Forsvaret. - Jeg accepterer ikke opsigelsen af kontakten. Jeg mener ikke, der er lovhjemmel til det, siger han. Er det ikke fair nok, at man ud fra et forsigtighedsprincip vælger at fjerne dyrene herude, når man ved, at PFAS kan være sundhedsskadeligt? - Det mener jeg ikke. For det første burde man tage en prøve af jorden. Hvis det er 19 lokaliteter, burde det ikke være den helt store opgave, så man kan finde ud af, om der er PFAS eller ej, siger Torben Jensen. - Man tager 19 tilfældige lodsejere som gidsler, uden at man har gidet at tage en prøve. Men kan du ikke bare flytte kvæget? - Hvis du vil have dem i din have? Jeg har ingen steder at flytte dem hen, siger Torben Jensen. Landbrug og Fødevarer bakker op Det er ikke kun Torben Jensen, der finder det besynderligt, at der ikke er taget en prøve, inden beslutningen er taget. Den opfattelse deler Thor Gunnar Kofoed, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug og Fødevarer. Foto: TV2 Østjylland

- Hvis det er fordi, der er fundet PFAS, så det er farligt at fodre dyr og mennesker, så er det okay. Men så længe der ikke er en tilbundsgående undersøgelse, der siger meget klart, at der er fundet PFAS, så skal man følge reglerne, siger Thor Gunnar Kofoed og tilføjer: - Hvis det bare er af forsigtighedsprincip, så er det politik, og så skal man give erstatning i stedet. Vivi Schlünssen, der er professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, forholder sig ikke til den konkrete sag, men hun mener, det ville være interessant at vide, om der er en øget mængde af PFAS på de 19 berørte arealer. - Hvis der ikke er det, er der ikke noget problem. Jeg tror, jeg ville starte dér, siger hun. - I forhold til de sundhedsmæssige aspekter er man nødt til at tage det alvorligt.

Vivi Schlünssen, der er professor ved Institut for Folkesundheds ved Aarhus Universitet, fortæller, at PFAS skal tages alvorligt. Foto: TV2 Østjylland



Minister forsvarer beslutning Ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er beslutningen om at annullere kontrakterne det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation. - Jeg tror, jeg ville blive spurgt, hvorfor jeg ikke tog det her mere seriøst, hvis jeg ikke gjorde noget øjeblikkeligt. Men jeg forstår også godt den frustration, der er hos nogle af forpagterne, siger han.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har truffet beslutningen af forsigtighedsprincip. Foto: TV2 Østjylland

Men når I ikke engang har undersøgt alle arealerne, er det så ikke en lidt voldsom konsekvens for naturplejerne? - Vi gør det her ud fra et forsigtighedshensyn. Og det gør vi, fordi vi har set eksempler på køer, der har græsset arealer af, hvor det har vist sig, at der var PFAS i jorden. Derfor synes jeg, man må stå på sikkerheden over for mennesker og dyr, og det er derfor, vi har gjort det, siger ministeren og tilføjer: - Men det betyder ikke, at det behøver være en permanent model. Hvis det viser sig, at der ikke er noget at komme efter, så skal arealerne bruges til naturpleje igen, siger han.