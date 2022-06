Kriminalteknikere efterforsker 5000 år gamle kultiske hændelser

Kan man ved hjælp af forskelige former for lys finde ud af hvad der skete på Djursland for 5000 år siden. Ja mener både arkæologer og kriminalt teknisk politi. På en udgravningsplads er de igang med et projekt hvor de skal udveksle erfaringer i brug af forskelige former for lys - så man bliver klogere hvad der skete i fortiden.