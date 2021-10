Kommune sætter overvågning op ved offentlige toiletter

- Det er et lille samfund, og derfor tror vi på, at vores udmelding om kameraovervågning har en præventiv virkning. Det er frustrerende at nå et toilet og opdage, at det er låst på grund af hærværk, siger Kim T. Jensen.

Hvor kameraerne er sat op, vil fremgå tydeligt af skiltning. Optagelserne, som ikke finder sted i selve toiletbygningerne, vil desuden udelukkende blive brugt at politiet i tilfælde af hærværkssager.