Kommune i kovending: Fra kæmpe krise til millioner på kistebunden

Da politikerne i Norddjurs kom i tvivl og sendte to skoler ud i kamp for at overleve, blev det starten på en indædt konkurrence mellem to små landsbyer. I måneder kæmpede Mølleskolen og Tourbroskolen i Norddjurs Kommune hver især for livet. Vi har fulgt de tre dramatiske uger . Både hjemme hos forældre, der vil redde deres skole og på rådhuset, hvor politikerne vaklede.