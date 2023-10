Kørte galt på motorcykel med promille på over 2,0

Det endte galt for en 59-årig mand, som valgte at starte sin motorcykel og køre en tur, selv om han havde drukket alkohol.

Ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi forulykkede manden på Grenaavej i Auning klokken 18.50.

Han mistede herredømmet over sin motorcykel i høj fart, så han kurede et stykke hen ad asfalten sammen med køretøjet.

Betjente kom til stedet og bad manden blæse i alkometeret et par gange, og i begge tilfælde blæste han tallene i displayet op på over 2,0. Han blev derfor anholdt og sigtet for spritkørsel.

Den høje promille betyder, at politiet valgte at beslaglægge hans motorcykel med henblik på senere konfiskation grundet vanvidskørsel, oplyser politiet.

En blodprøve skal nu fastslå, hvad motorcyklistens faktiske promille var.