Kim skal fiske med store huller i garnet: Jeg går fallit

Fra 2021 til indførelsen af panel-garnet i 2022 er Kim Lykke Petersens fangst af søtunger faldet med 64 procent, mens fangsten af rødspætter faldt med 74 procent. Det er til trods for, at begge bestande ifølge DTU Aqua har det godt, kan fiskes bæredygtigt og er i vækst.

- Det er umuligt at fiske med det her panel. Det ødelægger totalt fiskeriet. Da vi skiftede til panelerne, forsvandt fiskene, og vi har prøvet alle mulige ting uden held, siger Kim Lykke Petersen.

Reglerne betyder, at både store og små fiskekuttere skal fiske med såkaldte "torske"-paneler i garnet. Det er store huller, hvor torsken kan svømme ud og undgå at ende som bifangst, når der fiskes efter andet.

Sådan nogle dage har der været en del af, siden nye EU-regler trådte i kraft sidste år - for små fiskekuttere under ti meter - i Kattegat.

Fisker, Kim Lykke Petersen forklarer om de paneler, han skal fiske med for at torskens skyld.

- Torsken har den irriterende vane, at den dykker nedad. Så det kan være rigtig svært at lave et redskab, hvor du faktisk får fjernet torsken, men bibeholdt alle de andre arter, som man godt må beholde, siger Marie Storr-Paulsen, Sektionsleder ved DTU Aqua.

Hele problematikken skyldes torskebestanden i Kattegat, som ifølge DTU Aqua har det rigtig skidt. Derfor forsøger man på forskellige måder at bruge fangstredskaber, som sikrer, at torsken ikke kommer med som bifangst. Men det er ikke helt lige til.

- Jeg kan jo tydelig se det, når jeg hiver op, at fiskene forsvinder. Nu har jeg været på søen i over 45 år. Jeg vil sige, at jeg er uhyggelig glad for, jeg ikke skal leve af fiskeri i dag, siger Jens Melin.

Der er dog en mulighed for at fiske med andet garn i Kattegat, hvis man er med i en forsøgsordning hos DTU Aqua, hvor de skal kunne se og dokumentere, at torsken ikke ender i garnet.

Dette vil oftest ske via videoovervågning på båden. Noget som ikke alle fiskere er vilde med tanken om, fortæller formanden for Grenå Fiskeriforening.

- Der er nogle, der går psykisk ned på grund af, de ikke kan tåle at blive overvåget, og andre siger, jeg vil simpelthen ikke fiske, hvis jeg skal holdes øje med hele tiden, fortæller Anders Nymann Jensen, formand, Grenå Fiskeriforening.

Opråb til minister

Kim Lykke Petersen har nu sendt et opråb til politikere på både Christiansborg og i EU i håbet om, at de vil lytte.

- Vi skal selvfølgelig alle sammen - om du har en stor båd eller en lille båd - have regler, vi kan arbejde under. Men en stor båd, det må du ikke sammenligne med en lille båd, mener Kim Lykke Petersen.

Danmarks Fiskeriforening har kæmpet for en dispensationsordning til de små både under ti meter, hvilket lykkedes i en periode, men nu er ordningen væk. I fiskeriforeningen ville de ønske, at det var lettere at ændre afgørelser fra EU.

- Der er altid nogle, der falder lidt udenfor. Det gør de små fartøjer her. Men det er virkelig vanskeligt at ændre EU-regler. Det bør laves anderledes. Det bør kunne lade sig gøre og gøres på en mere simpel måde, siger Svend-Erik Andersen, formand Danmarks Fiskeriforening.

Næstformand i EU's Fiskeriudvalg, Asger Christensen (V), er en af de politikere, som har fået fiskeren Kim Lykke Petersens opråb. Han lover at arbejde for at sikre bedre forhold for alle fiskere - både store og små:

- Generelt er det vigtigt for mig, når vi laver lovgivning for fremtidens forhold for små fiskerbåde, at lovgivningen er så simpel som muligt uden for meget bureaukrati. Det er enormt vigtigt, at rammevilkårene er i orden, skriver Asger Christensen.