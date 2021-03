Katja og Carsten mistede deres søn: - Hvorfor skal vi vente længere på ambulancen end andre?

Men da far Carsten, mor Katja og storebror Nikolaj ankommer til Skejby, må de sande, at Valentin ikke stod til at redde. Deres søn og lillebror er død.

Ved en fejl var det storebroren Nikolaj, der først så Valentin på hospitalet den dag, og det har ifølge forældrene taget hårdt på ham.

- Hans hjerte er i stykker. Ligesom vores. Han var vant til at redde sin lillebror og sætte sig selv til side, så Valentin kunne få alt, hvad han behøvede. Han var hans bedste ven, siger Katja Pleman, der i kampen for at holde tårerne tilbage dårligt nok kan fremstamme ordene.

Ikke et enkeltstående tilfælde

Denne søndag den 1. september 2019, hvor Katja og Carsten mistede sønnen Valentin efter at have ventet og ventet i mange minutter på hjælp, er langt fra enestående.

Valentin har på under fire år haft brug for ambulancekørsel hele 32 gange, og familien har flere gange oplevet, at hjælpen var længe undervejs.

Derfor har de ad flere omgange taget kontakt til Præhospitalet i Region Midtjylland, der er ansvarlig for ambulancedriften i Østjylland, for at få en forklaring.