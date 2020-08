Kaspers nye kollegieværelse er helt ude i skoven

Tæt på caféliv, indkøbsmuligheder og masser af butikker. Forestillingerne om den perfekte studiebolig er mange.

Virkeligheden er dog en helt andet for de nye kollegieværelser på Skovskolen i Løvenholmskovene. Nærmeste nabo er tusindvis af træer, og der er to kilometer til den nærmeste asfalterede vej.

- Det er en god kontrast til Aarhus, siger Kasper Arent Andersen, der netop har modtaget nøglen til sit hjem de kommende to år:

Han er en af 38 studerende på uddannelsen som skov- og landskabsingeniør, der havde studiestart i dag på Skovskolen.

- Det er et lidt andet tempo, man kører på herude, og så får man måske også mulighed for at fordybe sig, siger han.

Det tager et halvt minut at komme på studiet

Mens der er langt til caféliv og indkøbsmuligheder, så er en ting sikkert. Det tager ingen tid at komme hen på studiet.

Faktisk skal Kasper Arent Andersen blot gå 75 meter fra sit kollegieværelse til klasselokalet.

- På gåben ned af trappen og hen i klasselokalet. Det kan næsten ikke være nemmere, siger han.

Skovskolen ligger midt i Løvenholmskovene - fem kilometer fra Auning på Djursland. Foto: Google Maps

Der er bygget 26 nye kollegieværelser. Lige nu er 19 flyttet ind, og Skovskolen håber, at flere af de ledige værelser bliver fyldt op.

- Det er en rigtig stor dag - en dag, vi har set frem til i lang tid, siger Jens Henrik Heidemann, driftschef på Skovskolen.

Han er næsten helt sikker på, at skolen det næste stykke tid kan prale lidt.

- Vi har lige akkurat nu fået ibrugtagningstilladelsen, så det må være Østjyllands nyeste kollegieværelser, siger han.

Jens Henrik Heidemann er driftchefen på Skovskolen

De 26 kollegieværelser er i første omgang midlertidige. Håbet er, at der skal bygges en mere permanent løsning på sigt.

Behovet for kollegieværelser kommer gradvist til at vokse. Lige nu er 38 elever begyndt på den nye uddannelse.

- På den måde ender vi måske med at have op til 140 studerende ad gangen, som har sin dagligdag på skolen, siger Jens Henrik Heidemann.

Før skulle de studerende til Nordsjælland

Indtil nu har unge kunnet læse til skov- og landskabsingeniør på Skovskolens afdeling i Nøddebo på Sjælland.

I foråret lykkedes det dog Københavns Universitet, som driver Skovskolen, at få tilladelsen til også at tilbyde udddannelse i Jylland.

På sigt skal der bygges 75 permanente kollegieværelser i træ, hvor der bliver god udsigt til skoven.

- Der er et stort behov for skov- og landskabsingeniører i Jylland, sagde skolens forstander Thomas Færgeman til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i maj måned:

- For at vi kan levere dem i fremtiden, så har vi et behov for at uddanne dem også herovre ved siden af, at vi selvfølgelig fortsætter uddannelsen i Nødebo i Nordsjælland.

Eftertraget uddannelse

Oprindeligt skulle 35 elever været begyndt på uddannelsen i dag.

Dog fik skolen lov til at optage tre ekstra studerende.

- Men faktisk har vi også måtte afvise en del ansøgere. Det er rigtig ærgerligt for dem, men det vidner om, at der har været stor efterspørgsel efter den her uddannelse, og vi har nu fået et hold fuld af motiverede studerende, siger Hans Henrik Hoffmann.

Blandt de studerende er der også flere lokale unge.

Nanna Karoline Frank mener selv, at det ikke bliver noget problem, at der er fem kilometer til nærmeste butik i Auning. Hun er opvokset på landet og er glad for at være i naturen.

Nanna Karoline Frank fra Fjellerup læste før til byggeri- og anlægsingeniør, men har nu valgt en uddannelse med fokus på skovdrift.

- Jeg har manglet naturen, det praktiske og komme ud og mærke, at man kan være med til at gøre en forskel, siger Nanna Karoline Frank.

Hun tror på, at de studerende får et godt fællesskab ved at bo sammen midt ude i skoven.

- Vi vil blive meget tættere end man som regel vil blive, hvis vi alle tog hjem til vores egen lejlighed bagefter, siger hun.

De studerende betaler 3.000 kroner om måned inkl. el, vand og varme.