Kartoffelavler kæmper for at få høsten i hus

Det våde efterårsvejr giver østjyske kartoffelavlere kamp til stregen.

En af dem, der kæmper med at få årets høst i hus, er Peter Poulsen fra Ørsted på Djursland.

- Vi har fået 200 millimeter regn, og det er mere, end jorden kan drikke. Så der er meget vådt på markerne, og det gør det rigtig vanskeligt at køre med maskinerne, siger Peter Poulsen.

Han plejer at være færdig med høsten i starten af november, men på grund af vejret er han kun halvvejs i år. Han vurderer, at han mangler syv dages arbejde for at få alle kartofler i hus.

- En uge med stabilt vejr er drømmen, siger Peter Poulsen.

På grund af det våde vejr er der også andre mindre opgaver, der er blevet udskudt. F.eks. samling af sten på markerne.