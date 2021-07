Kaptajner sigtet for spiritussejlads: Tissede på en anden fiskers båd

Klaus Jensen opdagede nu, at de to kaptajner begyndte at sejle usikkert rundt i havnen. Han valgte derfor at kontakte sognefogeden, der hurtigt kom til havnen.

- De var noget fulde, mere end normalt vil jeg sige, siger Klaus Jensen.

Anholdt og sigtet for spritsejlads

Den ene af de to kaptajner havde alt imens lagt til på kajen igen, hvor sognefogeden nu gik ombord. Han tilbageholdt her den 43-årige kaptajn, mens de ventede på politiet.

Da politiet ankom, blev han bedt om at puste i et alkometer, og det viste ifølge Klaus Jensen en promille noget over det tilladte.

Kaptajnen forklarede til politiet, at han var sejlet ud for at flytte sin båd, så en anden kutter kunne sejle forbi.