Kammerater på vild rejse: Vil cykle 15.000 kilometer

Tur gennem hele Europa

De to drenge har en plan om at cykle mellem 80-90 kilometer om dagen og forventer, at turen vil tage omkring et halvt år.

- Det kommer til at blive en stor prøvelse. Man kan, hvad man vil, så hvis viljen er der, så kan man komme igennem det. Men det er en unik oplevelse, når man kan dele oplevelsen sammen, og vi glæder os rigtig meget, siger Jacob Mikkelsen.