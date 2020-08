Kæmpeordre flyver hundredvis af jobs til østjysk by

Hos radar- og våbendelsproducent Terma i Grenaa glæder de sig over at kunne bidrage med mange lokale jobs.

Det danske luftvåben skal have 27 nye F35 kampfly. De bliver bygget i USA, men produktionen kaster også arbejdspladser af sig lokalt i det østjyske.

Hos den østjyske radar- og våbendelsproducent Terma i Grenaa arbejder størstedelen af de medarbejdere, der har direkte forbindelse til kampfly-produktionen.

De 27 kampfly, som er bestilt til det danske forsvar, er kun en lille del af de flere end 3000 kampfly, der er bestilt på verdensplan.

Alt omkring F35 flyene er meget hemmeligt. Vi ønsker eksempelvis ikke at Rusland og Kina får noget at vide om vores produktion. Jørgen Laursen, direktør, Terma, Grenaa

Men i Grenaa sætter partnerskabet i flyudviklingen tydelige spor.

- I hele Terma har vi i øjeblikket beskæftiget 550 medarbejdere, langt de fleste her i Grenaa, og vi skal op på 600 inden de næste tre år, fortæller direktøren for Terma i Grenaa, Jørgen Laursen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos Terma producerer de elektronikkomponenter til F35 kampflyene. Virksomheden står desuden for langt størstedelen af ordrerne på verdensplan.

Lokale får jobs

De nye kampfly har således allerede skabt hundredvis af arbejdspladser lokalt i Grenaa.

Det falder på et tørt sted i en del af vores landsdel, hvor der kan være langt mellem gode og relativt sikre arbejdspladser.

- Ansættelserne fortsætter, og det forventer vi de vil gøre de næste tre år. Vi er oppe på det niveau nu, hvor vi producerer til 170 fly om året, og derfor har vi brug for flere hænder, fortæller direktøren for Terma.

Gitte Elsborg Bisbo laver kulfiberparter til de nye fly. Den part hun laver, sidder i den bagerste vinge.

En af dem, der dagligt arbejder med kampflyene, er Gitte Elsborg Bisbo. Hun blev ansat for tre et halvt år siden, og har på tæt hold oplevet, hvordan virksomheden har udviklet sig.

- Jeg har fået mange nye kolleger, og det er bare dejligt, specielt fordi vi ved, at vi kan beholde vores arbejde i mange år, siger Gitte Elsborg Bisbo, der er operatør og arbejdsmiljørepræsentant ved Terma i Grenaa, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, det betyder meget for Grenaa, da der er mange arbejdspladser herude og mange af dem, der arbejder her, er lokale fra området, siger hun.

Arbejdet med de nye F35 kampfly løber forventeligt frem til 2040, og hos Terma forventer de derfor at have brug for de mange medarbejdere lang tid endnu.

- Det er rigtig dejligt at kunne bidrage til Norddjurs Kommune med alle de arbejdspladser, vi har her, men vi aktiverer også alle vores leverandører - så det er dejligt at kunne holde gang i erhvervslivet rundt omkring, fortæller direktør Jørgen Laursen.

Hemmelige arbejdsforhold

Terma har en håndfuld væsentlige kunder i USA og England, som hver især køber forskellige dele til flyet. Andre lande holder de afstand til.

- Alt omkring F35 flyene er meget hemmeligt. Vi ønsker eksempelvis ikke at Rusland og Kina får noget at vide om, hvordan vi producerer og fremstiller flyet, fortæller direktøren.

F35-programmet har en historie på 15 år, og Terma har i al den tid været involveret i projektet.

Derfor skal medarbejderne også været indstillet på ikke at fortælle hverken venner eller familie om det arbejde, de udfører.

- Det er hverdag for os, og vi kan ikke snakke med nogen om det, for ingen forstår det alligevel. Men jeg tænker over ikke at tage billeder herfra, og man skriver ikke ting alle mulige steder, fortæller Gitte Elsborg Bisbo.

Danmark betaler i alt 16,4 milliarder kroner for flyene, hvis samlede omkostninger dog ventes at løbe op omkring 60 milliarder kroner over de næste 30 til 40 år.