Kæmpede i flere år - nu er David død

Som TV2 Østjylland tidligere har beskrevet, kæmpede David Grønfeldt Petersen i lang tid for at få et bad. På grund af arbejdsmiljøregler gik der mere end et år, hvor han ikke var i bad, fordi plejepersonalet ikke måtte hjælpe ham i bad.

I februar i år lykkedes det dog endelig for den dødeligt syge mand fra Trustrup på Djursland at få et bad.

Tirsdag den 24. oktober sov han stille ind blot 43 år gammel, og fredag den 3. november blev han begravet

David Grønfeldt Petersen ønskede at kunne gå i bad i eget hjem, og en indsamling blev startet, som skulle sikre penge til ombygning. De penge nåede aldrig at blive brugt, men nu går de i stedet til Kræftens Bekæmpelse.