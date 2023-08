Kæmpe succes: Var ikke set i 58 år - nu tror de på endnu flere storke

For der kom også et par storkepar, som blev hængende i noget tid, inden de drog videre uden at have ruget på æg.

Eksempelvis i Revn ved tv-bondemanden Frank Erichsen, bedre kendt som Bonderøven. Sammen gjorde de i 2022 en stor indsats ud af at gøre klar til en storkerede på toppen af en pæl på Kastaniegården, og samme år var der gevinst - eller næsten.

Hans Skov har selv fulgt processen med at skabe gode forhold til de storke, der måtte lægge vejen forbi Danmark, når de trækker nordpå.

- Det er virkelig flot at få fire unger det første år, de yngler. Og parret i Revn er også et godkendt resultat, understreger han.

I reden i Revn er to unger ruget ud, mens der i Ramten er kommet hele fire nye unger på vingerne.

- Det har været en stor succes på Djursland med to nye par, der får unger, siger Hans Skov.

Man skulle ellers helt tilbage til 1965 for at finde et ynglende storkepar på Djursland, før to par slog sig ned i henholdsvis Ramten og Revn.

Efter en regulær ørkenvandring har Djursland i 2023 haft ikke bare ét, men to ynglende storkepar, der tilsammen har fået seks unger.

Det er dog ikke sket uden hjælp, for det meget landbrugsdominerede danske landskab levner ikke gode chancer for storkene til at finde føde, fortæller Hans Skov.

Derfor har Storkene.dk vejledt de lokale storkeværter i, hvordan og hvor meget de skulle fodre storkene. Det sker ved at lægge foder i ud i landskabet.

- I maj og juni hvor det var så pokkers varmt og tørt, har de haft rigtig svært ved at finde nok regnorme, som de små unger skal have. I de perioder har de klaret sig med udlagt foder, der var hakket meget fint, fortæller Hans Skov.

Det samme gælder de andre storkepar andre steder i landet, der er lykkedes med at få unger på vingerne.

Mere næste år

Sommeren lakker mod enden, og det betyder, at storkene inden længe drager sydpå mod varmere himmelstrøg.

Det kan bringe dem til eksempelvis Spanien, men også så langt som Sydafrika. To af ungerne - der har fået navnene Esben og Alice - har fået GPS'er på sig, så man kan følge deres færden ned over Sydeuropa eller over Mellemøsten og Afrika.

Og succesen i år har givet storkeentusiasterne tro på mere.

- Det største garanti for, at storkeparrene vender tilbage, er, at de har haft ynglesucces i år. Så hvis de storke overlever, vil de komme tilbage til de redder på Djursland, de har været på i år.

- Og hvis ungerne klarer skærene, vil de nok også dukke op om tre-fire år, når de kønsmodne, siger Hans Skov

Men selvom storkene måtte vende tilbage, er det bedste råd stadig at holde sig på god afstand og undgå at forstyrre de små familier.

Storkefamilien i Ramten kan dog rimelig nemt betragtes fra en nærliggende offentlig vej, fortæller Hans Skov, der dog mener, at de vil trække mod syd inden for en uges tid.