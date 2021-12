Gigantisk chok: Tændt fyrværkeri smidt ind til 80-årig

Tirsdag erkender hun over for TV2 ØSTJYLLAND, at hun havde brug for at komme af med nogle frustrationer over det, der var hændt hendes gamle mor. Men lysten til selv at gøre noget er der stadig.

- Det var afmagten, der fik overtaget. For fanden altså, det er jo ældre mennesker. Lad dem dog være i fred!

- Ej, jeg ved det sgu ikke. Hvis jeg fik fat i dem, fik de et par flade lussinger. Det gjorde de altså, siger Birgit Tonsgaard.

Så du ville gøre alvor af det?

- Jeg ville tage dem med hjem til deres forældre og spørge, om de ved, hvad deres små møgunger render og laver. Det er ikke sikkert, de ved det.