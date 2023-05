Jytte laver mad med 100 år gammel kogebog

Og direktøren har lært, at i køkkenet er det Jytte, der bestemmer.



- Det er ikke her, at man skal komme med spareforslag og spørge, om vi ikke kan skære fem stykker i stedet for fire stykker. Der er hun garanti for, at man får et godt stykke kage, når man kommer ud til Gammel Estrup, siger han med et smil.

Komfur med brænde

Køkkenet er indrettet som i starten af 1900-tallet, hvor råvarerne kom fra landbruget, skoven, søerne og haverne omkring herregården og blev opbevaret i et fadebur.



Dengang var der langt flere ansatte om opgaverne. I dag er det Jytte Møller, der styrer slagets gang.



Det originale støbejernskomfur fyres med brænde, og det giver noget helt særligt til kagerne, mener hun.