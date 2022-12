Jacob og Malthe så VM-kamp på marokkansk bar: - Det var fedt

De to venners endestation var egentlig Tarifa i Spanien, men de besluttede at rejse videre til Marokko for at se kampen, som skrev sig ind i historien, da det var første gang Afrika havde et hold i VM-semifinalen.



- Da marokkanske fans er meget mere engagerede i fodbold, end vi er i Danmark, selvom vi også går meget op i det. De rejste sig op under kampen, bankede i bordene og skældte spillerne ud, lød det til, siger Jacob Mikkelsen.



Folk gik hjem efter det andet mål

De to venner heppede selvfølgelig på Marokko, men det blev en 2-0 sejr til Frankrig.

- Marokko havde egentlig spillet sig ind i kampen, men så mistede folk håbet, da Frankrig scorede til 2-0. Da begyndte nogle at gå, siger Jacob Mikkelsen.

Men selvom det ikke blev en sejr til Marokko, så var det oplevelsen værd.



- Dem vi snakkede med, var stadig i godt humør, fordi de er nået til semifinalen, og det går over i historiebøgerne, siger Jacob Mikkelsen.

De to venner ved endnu ikke, om de bliver i Marokko til bronzekampen på lørdag.