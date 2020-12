Intet kriminelt bag dødsulykke

Onsdag først på eftermiddagen kørte bilen med de to mænd ud over havnens kant og ned i vandet. Et vidne slog alarm til politiet klokken 13.50, men de to mænd blev senere erklæret døde. De pårørende er underrettet.



Ifølge politiet tyder alt på en ulykke, men de nærmere omstændigheder undersøges fortsat.

- Der laves forskellige tekniske undersøgelser af bilen og af de personer, der var i den, ligesom der er andre efterforskningsmæssige skridt at tage, siger Jakob Christiansen.