Ikke alle små købmænd lider: Her udvider de

Gjerrild på Djursland er et lille landsbysamfund med 500 indbyggere og et sommerhusområde. Det lyder umiddelbart på opskriften på trange kår for en lille købmand, som holder åbent hele året, men hos Letkøb i byen går det faktisk så godt, at den lørdag kunne tage 115 ekstra kvadratmeter i brug.

Ud over tilbygningen er butikken også blevet sat i stand, så det var en glad medkøbmand, Vibe Bennetzen, som kunne vise rundt i den på den måde spritnye butik.

Der har været købmand eller brugs på adressen på Stokkebro 77 i Gjerrild siden 1913.



I 2013 blev købmandsgruppen AMBA stiftet for at forsøge at undgå, at butikken skulle lukke. 70 borgere i byen købte andel i bygningerne for at understøtte den lokale købmand, som lejede sig ind. I dag ejer 120 borgere en andel.