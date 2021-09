I Grenaa vil de uddanne den arbejdskraft, som erhvervslivet mangler – men det må de ikke

Og den store succes har haft den konsekvens, at de nu har ledige stillinger, som ikke kan besættes.

Derfor forstår de heller ikke, at der skal være begrænsninger for, hvor mange der skal uddannes i for eksempel Grenaa.

- Det er jo et kæmpe problem for os. Vi sidder og vil gerne skalere helt vildt op, men der er simpelthen ikke folk til det. Vi sigter efter at være 150 ansatte næste år, men vi ved ikke helt, hvor vi skal få alle de medarbejdere fra, siger Thorvald Zehmke fra Bright Star Studios.

- Så hvis ikke vi kan hyre i Danmark, så bliver vi nødt til at søge til udlandet. Og det vil vi helst ikke, hvis vi har muligheden for at søge i Danmark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.