Hyppig gæst onanerede foran piger: Aldrig givet grund til bekymring

Pigerne fortalte om episoden til deres forældre, som henvendte sig til personalet. Sammen kontaktede de Thomas Larsen og Østjyllands Politi.



Driftslederen fortæller, at han blev rystet, da han fik opkaldet søndag eftermiddag.

- Man tænker, at det sker ikke for os, men det gør det. Det er lidt tankevækkende. Man har sgu svært ved at sætte sig ind i den verden. Men de findes jo, desværre, siger han.

Svært at forhindre

Han roser de fire piger, forældrene og personalet for at have gjort det helt rigtige i situationen.

- Det vigtigste for os er, at alle skal føle sig trygge ved at komme i huset. Hvis man ser noget, skal man reagere som de her piger. Det må ikke og skal ikke finde sted, siger Thomas Larsen.

På baggrund af personalets kendskab til manden, kunne en patrulje fra Østjyllands Politi køre ud og anholde manden på hans bopæl i Grenaa.

Thomas Larsen kalder det foruroligende, at den slags kan ske med en person, der aldrig tidligere har været nogen problemer med.

Fribillet

Han nævner selv, at svømmehallen blandt andet bliver brugt til undervisning af skolebørn samtidig med, at der er åbent for offentligheden. Personalet vil i den kommende tid skærpe opmærksomheden på, at det skal være trygt for alle at besøge svømmehallen.

Episoden søndag viser dog, at det er umuligt at forhindre alle episoder.

- Det er jo ikke noget, vi kan gardere os fuldstændig imod, siger Thomas Larsen.

Driftslederen briefer alt sit personale om sagen, og onsdag mødes han med Norddjurs Kommune til et sikkerhedsmøde, som var planlagt i forvejen. Her vil sagen også blive vendt.

Alle otte piger og deres forældre er blevet tilbudt en fribillet, så de kan komme tilbage i svømmehallen, hvis de har lyst.

Den 51-årige mand er bortvist permanent fra Grenaa Svømmehal.