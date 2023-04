Hundredvis hjælper: Lasse søger elsket knallert

Tiden kommer ikke tilbage, men nu håber han på at kunne genforenes med sin elskede Honda CD50, som han og faren inderligt har fortrudt, at de solgte tilbage i 1990.

Det er tiden tilbage i slutningen af 1980'erne, og den knallert han og hans far byggede, som Lasse Mark Andersen fra Grenå længes efter.

Vinden i håret, solen i øjnene og asfalten der forsvinder under ham, hans knallert og gutterne med 30 kilometer i timen.

quote

quote

quote

For Lasse Mark Andersen og hans far på 83 år er knallerten meget speciel. De brugte mange timer sammen på at samle den.

- Vi samlede den sammen inde i stuen, og vi hyggede os sådan. Min far brugte så mange timer på det for min skyld. Den tid får man aldrig igen.

Og særligt faren lagde mange kræfter i at bygge den helt specielle knallert til sin søn.

Når han havde fri, kørte han om aftenen ofte ud på sit arbejde, for at bruge timevis på at bygge de speciallavede dele til knallerten i rustfrit stål.

- Jeg er sikker på, at min far fælder en tåre, hvis vi finder den igen, siger Lasse Mark Andersen.

Derfor vil det betyde meget for Lasse Mark Andersen, hvis han og hans far kan blive genforenet med den helt specielle knallert.

- Jeg håber, han kan få lov at nå og se den igen, inden tiden løber fra os.