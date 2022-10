Hjulmand vendte hjem med en særlig gave

En stolt by fuld af forventning mødte lørdag formiddag landstræner Kasper Hjulmand, da han indfriede et løfte og var hjemme omkring Auning.

Her tog han sig god tid til at skrive autografer, få taget billeder og snakke med de fremmødte børn.

- Det er gået super godt.

- Han gav sig den tid, der skulle til, og han sagde et par ord blandt andet at han er stolt af at komme fra Auning, fortæller en begejstret Tommy Hjorth til TV2 ØSTJYLLAND.