Her står eleverne i kø for at hjælpe pedellen

På Langhøjskolen på Djursland har de fået en god idé. Mens de fleste elever går til frikvarter, når der ringer til pause, så er der fire elever fra 5. eller 6. klasse, som går ned på pedellens kontor.

Her trækker de i arbejdstøjet, klar til at hjælpe med praktisk og fysisk arbejde. Opgaver som at holde skolegården ren, udskifte de gamle fodboldmål eller rette en dør, som binder.

- Det er sjovt. Vi har altid noget i hånden, og det plejer altid at være svært at pakke sammen, fortæller Sarah Lorenzen Andersen, og hun suppleres af Laura Byskov Hansen og Ronja Thuun Dalby Frisk: - Man får lov at prøve en masse nye ting, og man får et bedre forhold til sine kammerater. Ja, bedre forhold, end man gør bag en bog.

Den tekniske serviceleder, eller pedel, Søren Christensen, er glad for en hjælpende hånd. - Det er godt, de kan hjælpe. De har en arbejdsglæde og -iver, som kommer til udtryk, når de bruger hænderne, selvom det sommetider går lidt vildt for sig, siger Søren Christensen og griner.

Tanker selvtillid Det er dog ikke kun skolen, som bliver forskønnet. Eleverne vokser også med opgaven, og det er noget lærerne mærker. - Der er nogle, der har fået et selvtillidsboost af den anden verden. Som også har taget et helt andet initiativ og er blevet nærmest sjakbajs for det her hold, fortæller Hanne Hjorth Møller, skolelærer på Langhøjskolen.

Projektet blev fremlagt ved en morgensamling, hvor interessen var langt større, end skolen havde regnet med. - Det har en status. De andre er faktisk lidt misundelige og vil også enormt gerne være med i pedelpatruljen, fortæller hun.

Inspirerer til håndværksfag Selvom man har gjort utallige forsøg på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så faldt optaget af elever med 9.340 i forhold til året før på de erhvervsfaglige uddannelser. Den udvikling vil Langhøjskolen gerne hjælpe med at vende. Vi vil give de praktiske opgaver den status, de også fortjener, synliggøre nogle funktioner, som man måske ikke lægger så meget mærke til her på skolen, siger Hanne Hjorth Møller. Drengene Silas og Zune har været igennem et pedelpatruljeforløb. Det har åbnet deres øjne for håndværksfaget. - Det er spændende at komme ud og bruge sin krop til noget i stedet for bare at sidde stille, siger Silas Lis Alexandersen og Zune Lind fortsætter: - Jeg er også blevet rigtig glad for håndværksfaget. Hos Byggevarecentrenes Brancheforeningen mener de, at det er lige præcis initiativer, som pedelpatruljen, der skal til for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. - Det synes jeg er genialt. Det skal vi alle samme lære. Det er, det motiverende, det sjove. Det at gøre noget med hænderne, der faktisk også er motiverende for unge mennesker, siger Palle Thomsen, direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre. Han så gerne, at der kom endnu mere fokus på erhvervsuddannelserne i grundskolen. F.eks. kunne flere skole lave pedelpatruljer eller lignende.