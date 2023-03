Henrik leder efter sin helt: - Jeg er så taknemmelig!

Henrik Pedersen var lige nået ind ad døren for fire uger siden, da han til sin skræk opdagede, at hans vielsesring var forsvundet. Parret Henrik Pedersen og konen Camilla fra Grenaa har været triste og kede af at have mistet vielsesringen, og de var så småt begyndt at opgive håbet om at vielsesringen vendte tilbage. - Vi snakkede i går morges (onsdag morgen, red.) om, at jeg bare skulle gå op og få lavet en ny ring, men det ville aldrig være det samme, siger Henrik Pedersen Men så bankede det på døren, og dér stod en mand med en vielsesring i hånden. - Det var fuldstændig surrealistisk. Han spurgte mig, om jeg manglede en ring. Jeg blev helt rundt på gulvet, siger Henrik Pedersen.

Den venlige mand opsporede Henrik Pedersen blandt de mange opgange på Fuglevænget i Grenaa. Her kan kun ses seks af dem. Foto: Google Street View

Manden ville sikre sig, at det nu engang var Henriks ring, så han spurgte ham, om han kunne sige, hvad der stod i ringen. - Jeg var i chok, så jeg kunne ikke svare på spørgsmålet. Jeg kaldte på min kone, som svarede med vores bryllupsdag og med det samme genkendte ringen. Henrik Pedersen var så lykkelig over, at ringen var vendt hjem, at han ikke fik takket manden så meget, som han gerne ville. - Jeg var så rundt på gulvet, at jeg ikke fik hans navn, eller hvor han havde fundet ringen. Jeg gav ham verdens største krammer, men jeg vil gerne takke ham endnu mere, siger han. Derfor leder Henrik Pedersen nu efter ejermanden. - Jeg er så lykkelig over, at ringen er tilbage på min finger, og jeg vil så gerne finde ud af, hvem han var. Henrik beskriver hverdagshelten som en ung fyr på 20 til 25 år af anden etnisk herkomst end dansk. Han bar en sort hættetrøje med hvide snørebånd og en jakke, der var gul og sort. - Han lignede faktisk lidt en bølle, men en sød bølle. Han så også helt forbavset ud over at have fundet mig, siger Henrik Pedersen.

Fuglevænget er et større boligområde i Grenaa. Foto: Google Maps