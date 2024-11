Bilbrand i det fri: Helt overtændt ved ankomst

Det bliver ikke til mere fodbold for Jakob Ankersen, der har valgt at indstille sin aktive fodboldkarriere Efter 470 kampe på topplan for klubber som Esbjerg, AGF og Randers.

Det oplyser den tidligere AC Horsens-spiller til Tipsbladet, efter at han har overvejet et karrierestop i de seneste måneder.

- Det kommer sig af, at jeg for et par måneder siden ophævede kontrakten med Horsens med den risiko, at jeg kunne stoppe karrieren, og qua der ikke er kommet noget helt vildt spændende, er tanken om selv at stoppe modnet, siger han til Tipsbladet.