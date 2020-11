Helle droppede pisk og gulerod: - Jeg brænder indædt for at give det videre

Monty Roberts, Mark Rashid og Buck Brannaman. Det er nok ikke navne, der nødvendigvis ringer en klokke hos særligt mange mennesker, men for Helle Vestergaard Knudsen er det tre vigtige personer.

Fælles for dem er, at de er hestetrænere og har været med til at tænde en gnist i Helle Vestergaard Knudsen. I dag er heste blevet omdrejningspunktet i hendes liv – særligt inspireret af Monty Roberts, der med sine teknikker til non-verbal kommunikation med heste var banebrydende for år tilbage.