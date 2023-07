Havn melder om kaos: Send jeres nøgler tilbage!

Turister til Anholt og gæster i Kattegatcentret flokkes om de samme parkeringspladser på havnen i Grenaa. I disse uger er det højsæson for begge dele, og det skaber kaos på havnen.

I sådan en grad, at bilister parkerer steder, hvor de slet ikke bør holde.

Tirsdag opfordrer selskabet bag færgen til Anholt bilister, der har parkeret foran redningsporten ved færgen Stena Nautica til at sende deres nøgler med færgen tilbage til Grenaa, så bilerne kan blive flyttet.

'Kære gæster på Anholt. Nogle har parkeret tæt på redningsporten ved Stena Nautica. Vi har brug for, at bilerne bliver flyttet. Send venligst nøglerne over til kontoret i Grenaa hurtigst muligt,' lyder opfordringen på Grenaa-Anholt Færgefarts Facebookside.

Poul Erik Friis er formand på Grenaa Havn for Stena Line. Han fortæller, at havnen er et stort kaos i disse uger på grund af mangel på parkeringspladser, fordi mange turister efterlader bilen på havnen i Grenaa, når de tager til Anholt.

Der er en grænse

Men når nogen parkerer foran en port, som de skal bruge, hvis der sker noget på Stena Nautica, slipper tålmodigheden op.

- Det er der, vi skal have vores ting ind og reparere Stena Nautica eller færgelejet, hvis det bliver nødvendigt, siger han.