Handicapformand om mange vikarer: - Alt falder tilbage på økonomien

- Konsekvensen for borgerne er bekymrende, står der blandt i årsberetningen for 2020 i forbindelse med, at socialtilsynet har noteret, at personalegennemstrømningen er for stor:



- Med brug af ikke-pædagogisk uddannet personale og også brug af vikarer. Det frygtes at give utryghed og uro hos brugerne. Kontinuitet og forudsigelighed er nøgleord for arbejdet med udviklingshæmmede. Området kræver stor faglighed og specialisering.

Det fik ham blandt andet til at skrive et læserbrev om emnet til lokalavisen.

- Og samtlige politiker har mødt vores årsberetning i rådhussalen, så de ved det godt, siger Peter Hjulmand.

Flere penge måske på vej

Fra politisk side har voksen- og plejeudvalgets formand Lars Møller (S) allerede annonceret, at hvis det står til ham, skal der ses på normeringen på bostederne i de kommende kommunale budgetforhandlinger.

- Det bliver op til en lokal prioritering i budgetforhandlingerne, men voksenplejeudvalget vil gøre alt for, at vi bliver enige på det her område, har han tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.