Gudstjeneste i det fri: - Det var koldt men fantastisk

- Vi har prøvet at holde friluftsgudstjeneste før, og det plejer altid at være et stort hit. Men det er første gang, at vi skal holde det på sådan en kold forårsdag, siger sognepræsten.

På trods af temperaturen var der dog ingen slinger i valsen, da muligheden for en gudstjeneste i det fri opstod. Menigheden måtte med udenfor.

- Vi længes efter at synge, og vi længes efter at kunne være sammen i en lidt større ramme. Så det betyder faktisk rigtig meget, siger Kathrine Gents.

Biskop spår populære udendørs gudstjenester

Udover at det nu er tilladt at synge, må gudstjenesten også strække sig over mere end en halv time. Og selvom Vorherre ikke sendte solen forbi Trustrup under gudstjenesten torsdag, lykkedes det hele alligevel:



- Det var fantastisk. Det var lidt koldt, og jeg havde kolde hænder. Jeg glæder mig også til at komme hjem og få lidt mere varme. Men det var simpelthen så dejligt, at vi kunne samles, vi kunne synge og vi behøvede ikke at tænke på nogen tidsbegrænsning, siger Kathrine Gents.