Grenaa forlænger aftale om færgerute

Skal du til Sverige i fremtiden, vil Grenaa fortsat være en genvej.

Mandag melder Grenaa Havn og Stena Line, at parterne har indgået en ny aftale om færgeruten til Halmstad i Sverige.

Aftalen løber helt frem til udgangen af 2034.

- Hvis vi kan få endnu flere lastbiler til Sverige og Danmark via vandvejen, vil det være godt for miljøet og betyde en betydelig reduktion af CO2 udledningen.

- Det har været vigtigt for os, at aftalen strækker sig over mange år, så transportbranchen har mulighed for at planlægge deres rutenet over en flerårig periode, udtaler Henrik Carstensen, administrerende direktør i Grenaa Havn A/S.

Stena Line håber og forventer, at antallet af rejsende på ruten stiger i de kommende år. I øjeblikket er der to daglige afgange fra Grenaa til Halmstad.

Ifølge Grenaa Havn har der i 65 år været færgeforbindelse mellem Grenaa og Sverige.