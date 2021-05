Glæde efter ny vaccine-udmelding: Giver god mening

'Kan være dyrt at lade være'

Karen Konge fortæller, at det selve vaccinationerne kommer til at foregå ved den lokale læge med hjælp af øens sygeplejerske, og at de første stik allerede gives onsdag eftermiddag.

Karen Konge mener, det er fornuftigt at prioritere øboerne frem i køen, selvom det måske kan virke urimeligt.

- Det er altid urimeligt, når nogen får en fordel. Men det er økonomisk dyrt med smitte her på øen, hvor det ikke er så let for eksempel at blive transporteret til et sygehus. Det koster ret meget med en helikopter, så ud for et samfundsøkonomisk synspunkt giver det god mening, siger Karen Konge, der selv allerede er vaccineret.

Hun fortsætter:

- Mange af os arbejder i brugsen, på færgen, i hjemmeplejen eller andre steder med kontakt med mennesker, så det bliver godt - også når vi får et rykind af turister.