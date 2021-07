Gebis fundet på stranden: - Min første tanke er bare, hvor er resten af personen henne?

Men da han kom op af vandet var de væk.

- Jeg brugte to timer på at lede efter dem, og så tog jeg hjem til min kone og pylrede over det, så hun sagde, at hun ville med ud og lede. Så tog vi derud igen og ledte og ledte, fortæller han.

Men til sidst måtte de give op, og Sten Larris måtte endnu engang gå hjem uden gebis og sine briller. Og heller ikke her til morgen fandt han dem, da han igen var på stranden for at lede.

- En eller anden må have taget dem og smidt dem i vandet. Det kan jo være et menneskebarn eller måske en fugl.

- Havde de ligget der, hvor jeg lagde dem, så havde jeg fundet dem, siger han.