Fuld kvinde kørte ind i vejskilt med tårnhøj promille – nu sigtet som vanvidsbilist

Vidnet bemærkede i forbifarten, at varebilen nu holdt stille, men at der fortsat sad en fører bag rattet. Han vendte derfor om for at tjekke, om bilisten var okay.

Da vidnet til fods nærmede sig den forulykkede bil, kunne han konstatere, at den kvindelige fører nu kørte frem og tilbage for at få bilen frigjort fra vejskiltet.

Han henvendte sig derfor til hende og kunne straks konstatere, at hun virkede påvirket af alkohol, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport. Vidnet kontaktede derfor politiet, som bad ham forsøge at snuppe bilnøglerne.

Forsøgte at stikke af

Det lykkedes, men med det resultat, at den berusede kvinde nu steg ud af bilen og forsøgte at forlade uheldet til fods. Manden fik dog gelejdet hende tilbage, indtil politiet kom og lod hende blæse i en promillemåler.

Det gjorde kvinden så overbevisende, at hun blæste alkometeret op over 2,0, hvilket betyder at hendes promille overstiger grænsen for, hvornår der er tale om vanvidsbilisme.