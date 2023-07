Frugtplantager, forsøgsmarker og laboratorium: Her skal universitet bo

Efter længere tilløb er Aarhus Universitet nu endelig ved at være på plads ved herregården Gammel Estrup på Norddjurs, hvor en forskningsstation er blevet etableret.

Siden sidste sommer har Institut for Fødevarer været i gang med den langstrakte flytning af planteforsøg, som tidligere har boet i Aarslev på Fyn.

Ved Auning får universitet nu adgang til 2000 kvadratmeter laboratorier og 40 hektar jord til at forske i fremtidens frugt og grønt, som skal komme samfundet såvel som forbrugere og erhverv til gode.

- Forskningsstationen er en vigtig del af universitetets satsning, der understøtter den danske og europæiske strategi for bæredygtig fødevareproduktion, skriver universitet forud for åbningen i begyndelsen af august.

Blandt andet er der fokus på udvikling af plantebaserede gødninger, efterafgrøder og kompost, ligesom der arbejdes med grøntsagsproduktion med lave tab af klimagasser.

Selve indvielsen kommer til at foregå for lukkede døre og altså uden adgang for offentligheden, oplyser Aarhus Universitet.