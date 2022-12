Frost rammer Letbanen

Opdateret kl. 05.54: Midttrafik oplyser, at Letbanen ikke kører på strækningen mellem Aarhus H og Grenaa torsdag morgen på grund af frost på køreledninger.

Natten til torsdag ser ud til at blive kold, og for pendlere med Aarhus Letbane har det gentagne gange betydet aflysninger i morgentrafikken.

Det forsøger Letbanen torsdag morgen at imødegå ved onsdag at varsle om, at der bliver indsat ekstra busser torsdag morgen på strækningen mellem Grenaa og Hornslet.

Det fremgår af en notits på Midttrafiks hjemmesiden.

- Torsdag morgen er der risiko for frostdannelse på strømkablerne på L1 mellem Aarhus og Grenaa. Vi håber naturligvis, at Letbanen kører planmæssigt, men for en sikkerheds skyld kører bus 85 som backup fra morgenstunden mellem Hornslet og Grenaa, står der i notitsen.

Hvis ikke der er problemer med nattefrost, stopper bussen med at køre cirka klokken 7.30, melder Midttrafik videre, men uanset hvad kører bus 85 de første afgange fra morgenstunden.

Rimtåge og en solrig dag

Ifølge DMI er der i Østjylland natten til torsdag udsigt til mellem tre og otte graders frost, og lokalt kan det blive koldere, melder den nationale vejrtjeneste. I morgentimerne kan der desuden dannes rimtåge, hvilket før har givet problemer på køreledningerne ,der leverer strøm til Letbanen.

Derudover er der udsigt til en flot dag, melder DMI.

- Torsdag starter med rimtåge flere steder, men i løbet af formiddagen klarer det op og det bliver en solrig dag. Temperatur op omkring frysepunktet, og vinden bliver svag til let fra skiftende retninger, skriver DMI i en vejrmelding udsendt via Ritzau onsdag aften.