Frivillige plukker blomster til svage ældre

18 frivillige var mødt op på en solsikkemark ved Trustrup for at plukke de gule blomster og siden aflevere dem på ti plejehjem og hospicer på Djursland. Det er influencer Josefine Gørup Jacobsen, der har rakt ud på Instagram efter hjælp til at plukke og levere de mange solsikker, så de kan skabe glæde hos ældre og syge borgere.