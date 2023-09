Frederik endte i slåskamp med butikstyve: - Utroligt, jeg skal udsættes for det her

Frederik Schmidt stiller sig bag den for at tage et billede af nummerpladen, og i bakspejlet får han øjenkontakt med manden ved rattet.

- Det anede jeg ikke, men pludselig står jeg over for dem begge, mens Camilla trykker på overfaldsalarmen. På et tidspunkt får jeg kastet en sodavandsdåse i hovedet, og de slår mig begge to, forklarer Frederik Schmidt.

I samme øjeblik bliver Frederik slået bagfra af en anden mand, der viser sig at være sammen med butikstyven. De er altså to om det.

- Så siger jeg til ham, at han skal skride, og jeg hjælper ham hele vejen ud af butikken, mens jeg siger, at han bare skal holde sig væk. Så vil jeg faktisk ikke bruge mere tid på den sag.

- Han har vel fire af hver, og han kan slet ikke lukke lommerne, fordi de fylder så meget. Det er ret tydeligt, at det er mine varer, han har stukket i dem. Han nægter at tømme lommerne, så jeg bliver sur, siger Frederik Schmidt til TV2 Østjylland.

Der sker nemlig det, at Frederik beder manden om at tømme sine lommer, da han kan se, at de er fyldt med Red Bull-dåser og energibarer.

Det bekræfter politiet over for TV2 Østjylland. To mænd er sigtet for tyveri, vold og hærværk. Forventningen er, at sagen snart er færdigefterforsket og klar til at blive sendt videre til Anklagemyndigheden.

- Politiet kommer herud, og de får alt materialet. Nummerplade og videoovervågning, hvor man ser mig blive overfaldet. Det her skete den 26. juli, og nu har jeg lige fået at vide hos Østjyllands Politi, at de har sigtet to mænd i sagen, siger Frederik Schmidt.

- Så gasser han sgu op og begynder at bakke, så han næsten rammer mig. Jeg springer til side, og jeg er så gal på det tidspunkt, at jeg sparker hans ene sidespejl af. Det får dem til at hoppe ud af bilen igen, og vi tager en runde mere i "bokseringen", siger Frederik Schmidt.

Han er træt af at skulle bruge tid på det her, for han har nok at se til. Han overtog butikken fra sine forældre den 1. maj, og han knokler for at holde gang i biksen.

- Jeg synes, det er utroligt, at jeg skal udsættes for det her. Jeg er her fra fem om morgenen til 17, og jeg kæmper. Jeg kan godt afsløre, at det ikke er nogen guldgrube at drive en købmandsbutik i en mindre by, så når der kommer to gutter ind og stjæler fra mig, bliver jeg fandme sur. Det kan de fleste nok godt forstå, siger Frederik Schmidt.

Han er glad for, at politiet trods alt fik fat i gerningsmændene, for han har fulgt med i de historier, der har kørt i medierne, hvor andre forretningsdrivende fortæller om oplevelser, hvor politiet slet ikke dukker op.

Blandt dem er Casper Pedersen, som for nylig fortalte til TV2 Østjylland, hvordan han som indehaver af butikken Grejfreak flere gange har været ude for, at politiet henlægger de tyverisager, han anmelder.

