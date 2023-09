Fransk bulldog død efter gåtur: 'Jeg er i chok, det er fuldstændig meningsløst'

Ifølge Christine Fossing, som er formand for Faggruppe Familiedyr, er det ikke et sjældent syn, at de får hunde ind på deres klinik, som er forgiftet med narkotika.

- Snusposerne er vi meget irriterede over. Jeg har ikke oplevet, at nogle hunde er døde af at indtage dem. Men det er et giftstof, så det er ikke meningen, at de skal indtage det, siger Christine Fossing.

Når de får forgiftede hunde ind på dyreklinikken, er det første de gør at få dem til at kaste op. Hvis det ikke lykkedes, indlægges de.

Her får de et drop med væske, som skal skylle kroppen igennem og rense for giftstoffet.