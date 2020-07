Fra kølehylden til levende kylling - Sabina har bedrevet et nuttet mirakel

Kyllingen Kalle er ikke en hvilken som helst lille kylling.

Hans vej ud i virkeligheden startede nemlig, da Sabina Kjeldsen fra Auning hev ham ned fra kølehylden som ét blandt seks æg i en bakke, som hun købte for 18,95 kroner i den lokale Super Brugsen.

Heldige kylling. Han får lov at få et liv - og ikke blive til en pandekage Sabine Kjeldsen, Auning

21 dage i en til formålet produceret rugemaskine brød Kalle pippende ud af sit æg.

- Jeg råbte efter min mand og sagde, at der kommer altså en kylling ud nu, siger Sabine Kjeldsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Heldige kylling. Han får lov til at få et liv og ikke blive til en pandekage, som fire af de andre æg i bakken blev lavet til.

Sabine Kjeldsen har gemt både æggebakke og æggeskal, som kyllingen Kalle kom fra.

En sjældenhed - men bestemt muligt

Selvom hun er ikke er ny i æg-udrugnings-gamet, så overraskede det både Sabina Kjeldsen og manden, da Kalle pippede ud af sit æg.

- Jeg har før prøvet at ruge to kyllinger ud med vaktelæg fra Bilka. Denne gang tænkte jeg, at nu prøver vi lige med Brugsen, og to en halv uge senere, så kom der altså en kylling ud, siger Sabina Kjeldsen.

Det er nemlig yderst sjældent, at æg købt i supermarkeder er befrugtede - hvilket selvfølgelig er en forudsætning for, at en kylling kan komme til verdenen.

Kyllingen Kalle bliver taget godt hånd om hjemme hos Sabine Kjeldsen i Auning.

Ægge-ekspert og sektorchef for danske æg i Dansk Fjerkræ, Jørgen Nyberg Larsen, oplyser, at man visse steder har en hane til at gå rundt blandt hønsene, selvom det ikke er nødvendigt for at producere æg til supermarkederne.

Derfor er det ikke umuligt, at ruge en kylling ud fra et supermarkedsæg, selvom chancerne dog er små.

- Det er meget sjældent, at et æg fra kølehylden er befrugtet. Men det sker, og det kan sagtens lade sig gøre at udklække det, hvis man har en rugemaskine, der kan simulerer de forhold i forhold til varme og fugtighed, som æggene skal bruge , siger 'ægsperten' til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det kan være, at man bare synes, det er hyggeligt, at have en hane til at gale om morgenen. Der er ikke nogen regler om, at supermarkedsæg ikke må være befrugtet. Det skader ikke ægget, og man risikerer ikke, at en kylling klækker ud i ens køleskab eller man slår en levende kylling ud på stegepanden, når der skal laves spejlæg.

Det vides endnu ikke, om den nyudklækkede kylling er en han eller en hun. Indtil nu hedder han dog Kalle.

Man sætter et liv i verdenen

Jørgen Nyberg Larsen minder om, at man sætter et liv i verdenen, når man udruger et æg.

Der er intet i vejen med at gøre det og ingen lovgivning, der forbyder det. Men man skal tænke over, at man får ansvaret for et levende væsen.

- Kyllinger skal have den rigtige varme i de første uger, hvor de ikke selv kan temepraturregulere. Derudover skal de have kyllingefodder, som kan købes i diverse fodderstof-forhandlere, siger han.

Kalle blev købt i brugsen, hvor Sabina Kjeldsen købte to bakker æg med seks i hver. Otte kom i rugemaskinen - de resterende fire blev til pandekager.

- Når de engang når op på de 16-1800 gram, så burde de kunne begynde at lægge æg, fortsætter Jørgen Nyberg Larsen.

For at udklække et æg skal det først og fremmest være befrugtet af en hane. Derefter skal det ruge i 21 dage, hvor det skal vendes flere gange dagligt, så hinderne ikke vokser fast på skallen.

Ifølge Jørgen Nyberg Larsen skal temperaturen være omtrent 37,4 grader, ligesom det skal ligge i rette fugtighed. Derfor er det heller ikke muligt, at ægget ruger i et køleskab, hvor fosteret ville tørre ud.

Er et æg først sat til rugning i en rugemaskine - og lykkedes det ikke at klække ud - så skal ægget i henhold til EU-lovgivningen destrueres.

Nyudklækkede kyllinger skal have rigeligt med varme de første mange uger. Vælger man at ruge en kylling ud, så skal man overveje, at der er tale om et liv, som man skal tage sig af, lyder det fra ekspert.

Læs også Yderligere to er smittet på coronaramt plejehjem