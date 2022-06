Fra Cambodia til Anholt: Søren og Angela skal puste liv i færgecafé

Han lover desuden, at der også vil være noget for alle typer pengepunge.

- I højsæson kører vi den her model. Så snart det stilner af, så bliver det måske mere, som beboerne har kendt det fra før med klassiske smørrebrødsretter. Det bliver meget efter sæson, konstaterer Søren Munch.

Fantastisk glade for det

Overfartsleder på Anholtfærgen glæder sig over, at der snart er mere at byde på i løbet af den tre timer lange sejltur.

- Vi er fantastisk glade for det. Det har vi arbejdet det seneste år for at få til at ske. Vi har virkelig savnet at have noget at tilbyde gæsterne, siger Iben Wan.

Hun fortæller, at der har været rigtig god respons på den videoannonce, der blev delt for at finde en ny forpagter for tre måneder siden.