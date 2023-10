Forstander vil have alle elever hjem - men der er ingen fly ud af Israel

Forstander på Djurslands Efterskole, William Enevold Ehmsen, er klar i mælet: Han vil have sine medarbejdere og elever hjem fra Jerusalem så hurtigt som muligt.

Der er bare ét stort problem: Der er stort set ingen fly, der lander eller letter fra Israel, selvom lufthavnen i den israelske storby Tel Aviv stadig er åben.

- Vi har her til morgen fortalt eleverne, at de skal blive på hotellet, indtil vi kan hente dem sikkert hjem. Men lige nu ved jeg ikke, hvordan vi får dem hjem. Vi har endnu ikke kunnet få plads på et fly, siger William Enevold Ehmsen.

I alt er der 32 elever og fem medarbejdere fra efterskolen, der rejste til Israel torsdag. Og efter bare én dag i Jerusalem vågnede flokken op til en helt ny situation med luftalarmer og kaos.