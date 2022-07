Formand: Fodboldturnering med udenlandske deltagere gavner hele byen

Flere tusinde danske og udenlandske unge har i weekenden deltaget i fodboldturneringen Kattegat Cup i Grenaa, og det store fodboldstævne er ikke kun til gavn og glæde for boldspillerne.

Også Grenaa får nemlig glæde af turneringen, hvor 150 hold med i alt cirka 2000 spillere medvirker, for en stor del af dem er fra udlandet, og det giver turister i byen. Det fortæller formand for Kattegat Cup 22 Brian Engelund

- Vores kære bespisningssteder, det være sig restauranter og caféer plus kiosker og handelslivet generelt i Grenaa by nyder rigtig rigtig godt af de kroner, der bliver lagt fra turisterne, der kommer qua at vi afholder Kattegat Cup.