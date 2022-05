For sent: Tidligere ansat giver ikke meget for uvildig undersøgelse

Kommunalbestyrelsesmedlem Aleksander Myrhøj (SF) har længe kæmpet for at få iværksat en uvildig undersøgelse af socialområdet. Det får han altså nu, hvilket han kalder for ”en anerkendelse af alle de medarbejdere, pårørende, borgere og ledere, der har råbt op om det her, og som har sat både relationer, faglig karriere og troværdighed på spil.”

- Det er en kæmpe anerkendelse af, at de turde gøre det, der var rigtigt, både fagligt og menneskeligt, og det synes jeg, vi anerkender, og det bør vi også anerkende, og derfor vil jeg også være rigtig ked af, hvis det her kommer til at handle om én fyret person eller om én politiker, om man skulle have gjort mere eller ej, siger Aleksander Myrhøj.





Se indslaget her: