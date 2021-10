Først ville de ikke have solceller - nu vil de selv eje dem

Grete Carstensen har det seneste halvandet år sammen med en række andre borgere kæmpet indædt mod et solcelleanlæg på 191 hektar, som vil ændre udsigten ved Ålsrode på Djursland de næste 30 år.

Hendes modstand mod det store solcelleanlæg er lige så indædt som i begyndelsen, men tirsdag aften gik hun fra ren protest til også at komme med alternative løsninger.

På et vælgermøde i Ålsrode, hvor solceller gav energi til diskussionen, fremlagde hun et forslag for politikerne, som de nu kan tygge på.